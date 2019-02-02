Порзингис, скорее всего, не успеет восстановиться до конца сезона

По словам владельца «Даллас Маверикс» Марка Кьбана, форвард Кристапс Порзингис с высокой долей вероятности пропустит остаток сезона.

Сейчас Порзингис продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразных связок левого колена, полученного в начале февраля 2018 года.

В минувшем регулярном чемпионате Кристапс набирал 22,7 очка, собирал 6,6 подбора, отдавал 1,2 передачи, а также совершал 2,4 блок-шота и 0,8 перехвата за 32,4 минуты игры.

Напомним, Порзингис перешёл из «Нью-Йорк Никс» в «Даллас» на этой неделе. За 23-летнего форварда, защитников Тима Хардуэя-младшего и Кортни Ли, а также разыгрывающего Трэя Бёрка техасцы отдали два будущих драфт-пика первого раунда, центрового Деандре Джордана, защитника Уэсли Мэттьюза и разыгрывающего Денниса Смита-младшего.