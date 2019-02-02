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УНИКС победил «Цмоки-Минск» благодаря 18 очкам Шелекето

УНИКС победил «Цмоки-Минск» благодаря 18 очкам Шелекето
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Казанский УНИКС на выезде переиграл «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Исход матча был решён уже в первой четверти, в которой против 21 очка казанцев хозяева смогли набрать только 3. Во второй четверти минчане смогли прибавить в атакующих действиях, однако в вопросе обороны оказались всё так же слабы — на большой перерыв команды ушли при счёте 46:17.

После перерыва тенденция продолжилась. В третьей четверти казанцы отыграли 12 очков у соперника, а заключительный игровой отрезок был формальностью: «Цмоки-Минск» набрал 28 очков, однако всё равно уступил — УНИКС набрал 29. Итоговый счёт матча — 99:57 (21:3, 25:14, 24:12, 29:28).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Максим Шелекето, набравший 18 очков. В составе хозяев отличился Зисис Сарикопулос, на его счету 16 очков.

Единая лига ВТБ
02 февраля 2019, суббота. 15:00 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
57:99
(3:21, 14:25, 12:24, 28:29)
УНИКС
Казань, Россия
Цмоки-Минск: Саддлер, Ситник, Тростинецкий, Мещеряков, Вабищевич, Лютыч, Вашкевич, Раш, Сарикопулос, Кудрявцев, Полищук
УНИКС: Сергеев, Морган, Эджим, Макколум, Понкрашов, Клименко, Смит, Кармайкл, Кощеев, Колесников, Шелекето, Генри
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