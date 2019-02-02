УНИКС победил «Цмоки-Минск» благодаря 18 очкам Шелекето

Казанский УНИКС на выезде переиграл «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Исход матча был решён уже в первой четверти, в которой против 21 очка казанцев хозяева смогли набрать только 3. Во второй четверти минчане смогли прибавить в атакующих действиях, однако в вопросе обороны оказались всё так же слабы — на большой перерыв команды ушли при счёте 46:17.



После перерыва тенденция продолжилась. В третьей четверти казанцы отыграли 12 очков у соперника, а заключительный игровой отрезок был формальностью: «Цмоки-Минск» набрал 28 очков, однако всё равно уступил — УНИКС набрал 29. Итоговый счёт матча — 99:57 (21:3, 25:14, 24:12, 29:28).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Максим Шелекето, набравший 18 очков. В составе хозяев отличился Зисис Сарикопулос, на его счету 16 очков.