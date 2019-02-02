23 очка Стребкова помогли «Нижнему Новгороду» победить «Парму»

«Нижний Новгород» одержал победу в гостевом матче с «Пармой» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Встреча началась под диктовку хозяев, «Парма» выиграла первую четверть с разницей в 15 очков — 33:18. В следующей десятиминутке гости немного сократили отставание — 42:51. После большого перерыва «Нижний Новгород» здорово прибавил и уже в третьем игровом отрезке вышел вперёд — 65:62. А в последние десять минут встречи гости дожали «Парму» и оформили победу со счётом 85:80.

Самым результативным в составе победителей стал Иван Стребков, набравший 23 очка, Кендрик Перри собрал коллекцию из 19 очков, 9 подборов и 5 передач. В составе «Пармы» 21 балл набрал Эйгирдас Жукакускас, 19 очков записал в актив Рашад Келли.