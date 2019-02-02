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23 очка Стребкова помогли «Нижнему Новгороду» победить «Парму»

23 очка Стребкова помогли «Нижнему Новгороду» победить «Парму»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

«Нижний Новгород» одержал победу в гостевом матче с «Пармой» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Встреча началась под диктовку хозяев, «Парма» выиграла первую четверть с разницей в 15 очков — 33:18. В следующей десятиминутке гости немного сократили отставание — 42:51. После большого перерыва «Нижний Новгород» здорово прибавил и уже в третьем игровом отрезке вышел вперёд — 65:62. А в последние десять минут встречи гости дожали «Парму» и оформили победу со счётом 85:80.

Самым результативным в составе победителей стал Иван Стребков, набравший 23 очка, Кендрик Перри собрал коллекцию из 19 очков, 9 подборов и 5 передач. В составе «Пармы» 21 балл набрал Эйгирдас Жукакускас, 19 очков записал в актив Рашад Келли.

Единая лига ВТБ
02 февраля 2019, суббота. 15:30 МСК
Парма
Пермь, Россия
80:85
(33:18, 18:24, 11:23, 18:20)
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Парма: Жукаускас - 21, Келли - 19, Браун - 9, Буланов - 8, Хамфри - 6, Платунов - 5, Жмако - 5, Блумс - 4, Джастис - 3, Ткаченко, Шейко, Винник
Нижний Новгород: Стребков - 23, Перри - 19, Бабурин - 15, Драгичевич - 11, Хаммер - 11, Астапкович - 6, Комолов, Жбанов, Попов, Торопов, Герасимов
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