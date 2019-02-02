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«Астана» благодаря 20 очкам Хортона разгромила «Автодор»

«Астана» благодаря 20 очкам Хортона разгромила «Автодор»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Автодор» принимал «Астану». Это был первый матч «Автодора» в лиге ВТБ после прихода на пост главного тренера Евгения Пашутина.

Саратовцы неуверенно начали встречу и уже в первой десятиминутке уступили соперникам 5 очков — 14:19. Во второй четверти «Автодор» сумел отыграть отставание и даже вышел вперёд — 34:33. Но после большого перерыва «Астана» здорово прибавила и фактически уже в третьей четверти сняла вопрос о победителе, вырвавшись вперёд со счётом 64:48. В заключительном игровом отрезке «Астана» продолжала доминировать и оформила победу с разгромным счётом — 88:64.

В составе победителей самым результативным стал Кеннет Хортон — 20 очков. У «Автодора» 16 очков набрал Перрин Бьюфорд.

Единая лига ВТБ
02 февраля 2019, суббота. 16:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Астана
Астана, Казахстан
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