Игроки «Лейкерс» напали на Люка Уолтона после матча с «Голден Стэйт»

Несколько опытных игроков «Лейкерс», в число которых входили Лэнс Стивенсон, Майкл Бизли и Джавэйл Макги, в агрессивной форме высказали претензии главному тренеру команды Люку Уолтону в раздевалке после матча регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает The Athletic. Партнёрам удалось предотвратить эскалацию конфликта только разняв спорщиков.



Баскетболисты были недовольны тем, как наставник распределяет игровое время и формирует ротацию. Стычку спровоцировал сам Уолтон, который обратился к подопечным с речью, призывая не проявлять эгоизм на площадке.



Встреча завершилась выездным поражением «Лейкерс» со счётом 101:115. После него команда занимает в Западной конференции 10-е место с соотношением выигранных и проигранных матчей 27-26.

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