Не все игроки «Лейкерс» знали, что Леброн Джеймс не сыграет в матче с «Уорриорз»

Стартовый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не вышел на матч регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз», поскольку испытывал боль после предыдущей встречи, с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает ESPN. Он не находился на скамейке запасных, а в это время проводил восстановительные процедуры. При этом не все игроки команды заранее знали, что Джеймс не сыграет с «Голден Стэйт».



Игра с «Клипперс» стала для форварда первой 17-матчевого перерыва, связанного с травмой паха. Но он не усугубил повреждение, а его отсутствие является мерой предосторожности. Главный тренер «Лейкерс» Люк Уолтон планирует использовать Джеймса в следующем матче — с «Индианой Пэйсерс».



Встреча завершилась выездным поражением «Лейкерс» со счётом 101:115.