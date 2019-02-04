Донован: если бы Уэстбрук не потерял мяч, у нас были бы хорошие шансы забить

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Билли Донован считает, что разыгрывающий команды Расселл Уэстбрук в концовке матча регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» принял правильное решение, но ошибся в исполнении.



«Я разговаривал с Уэстбруком перед штрафными «Бостона». Мы обсудили, что делать, если один из бросков с линии окажется неточным, и договорились в этом случае организовать быструю контратаку. У нас была отличная возможность для этого. Все игроки соперника находились на нашей половине, а у нас в составе был самый быстрый баскетболист лиги.



Уверен, что Расселл хотел бы ещё раз оказаться в той же ситуации и сыграть по-другому. Но мне нравится, как действовала команда. Потому что если бы он не потерял мяч, то забил бы из под-кольца или сделал передачу на дугу для открытого трёхочкового», – цитирует Донована ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Оклахома-Сити» со счётом 129:134. При счёте 131:129 в пользу «Бостона» за 8 секунд до финальной сирены Уэстбрук прошёл с мячом через всю площадку, но, пытаясь обыграть нескольких соперников, выпустил его из рук.

Уэстбрук: беру вину за поражение от «Бостона» на себя