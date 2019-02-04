Д. Физдэйл: Д. Джордан поможет построить в «Нью-Йорке» защиту уровня топ-5 лиги

Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Дэвид Физдэйл после матча регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз» рассказал, чего ожидает от разыгрывающего Денниса Смита-младшего и центрового Деандре Джордана, перешедших в команду в результате обмена с участием Кристапса Порзингиса.



«От меня зависит, насколько успешно будут взаимодействовать Смит и Франк Нтиликина. В обороне Нтиликина может взять на себя опеку более габаритного соперника. Думаю, что Франку будет комфортно играть как с мячом в руках, так и без него.



Я стараюсь построить в команде защиту уровня топ-5 лиги и одновременно способствовать прогрессу молодёжи. А в этом никто не поможет лучше Джордана», – передаёт слова Физдэйла ESPN.



Встреча завершилась домашним поражением «Нью-Йорка» со счётом 84:96.

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