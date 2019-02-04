Пол Джордж: Гордону Хэйворду нужно быть не слишком требовательным к себе

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж дал совет лёгкому форварду «Бостон Селтикс» Гордону Хэйворду, который оказался в аналогичной с ним ситуации, пропустив целый сезон из-за тяжёлой травмы ноги.



«Хэйворду не нужно быть слишком требовательным к себе. Мне повезло немного больше. После травмы я успел сыграть шесть матчей в концовке того же сезона, и это помогло мне полноценно вернуться в строй в следующем.



Все хотят видеть Гордона таким, каким он был в «Юте». Но это невозможно. Ему нужно постепенно находить свой новый путь и идти по нему. Болельщики не должны ждать от него очень многого сразу. Баскетбол изменился. Хэйворд пропустил целый год, а когда вернулся, то игра уже стала другой», – передаёт слова Джорджа Mass Live.

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