«Нью-Орлеан» хочет получить от «Лейкерс» четыре драфт-пика за Энтони Дэвиса

«Нью-Орлеан Пеликанс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» продолжают вести переговоры об обмене форварда Энтони Дэвиса.

По информации ESPN, руководство «Нью-Орлеана» не устраивает последнее предложение «Лейкерс». Клуб из штата Луизиана хочет получить от калифорнийцев четыре драфт-пика первого и второго раундов.

Ранее сообщалось, что за Дэвиса «Лос-Анджелес» готов отдать форвардов Кайла Кузму и Брэндона Ингрэма, защитников Лонзо Болла, Рэджона Рондо и Лэнса Стивенсона, а также два драфт-пика первого раунда.

В нынешнем сезоне Энтони принял участие в 41 матче регулярного чемпионата. Средние показатели 25-летнего игрока составляют 29,3 очка, 13,3 подбора, 4,4 передачи, 2,6 блок-шота и 1,7 перехвата за 37,0 минуты.

Контракт Дэвиса с «Нью-Орлеаном» рассчитан до лета 2020 года. Форвард имеет право продлить соглашение на сезон-2020/21.