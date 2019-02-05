Роскошный аллей-уп Феррелла на Багли — в топ-5 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый пяти лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли сокрушительные данки игроков «Вашингтон Уизардс» Джордана Макрая и Тревора Аризы, передача через всю площадку в исполнении лёгкого форварда «Сан-Антони Спёрс» Дависа Бертанса, эффектный проход разыгрывающего защитника «Милуоки Бакс» Эрика Бледсо, а также роскошный аллей-уп разыгрывающего защитника «Сакраменто Кингз» Йоги Феррелла на мощного форварда Марвина Багли.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

Самым результативным баскетболистом прошедшего игрового дня стал атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден, набравший 44 очка в выездном матче с «Финикс Санз» (118:110).