«Бостон» попросил «Нью-Орлеан» отложить обмен Энтони Дэвиса до лета

Генеральный менеджер «Бостон Селтикс» Дэнни Эйндж связался с руководством «Нью-Орлеан Пеликанс» и попросил отложить обмен форварда Энтони Дэвиса до лета, сообщает ESPN.

Фаворитом в борьбе за Дэвиса до дедлайна на обмены, который наступит в НБА 7 февраля, является «Лос-Анджелес Лейкерс». «Бостон» также претендует на звёздного игрока, но не может заключить сделку до лета, пока не подпишет новый контракт с разыгрывающим Кайри Ирвингом.

Ранее сообщалось, что за Энтони «Лос-Анджелес» готов отдать форвардов Кайла Кузму и Брэндона Ингрэма, защитников Лонзо Болла, Рэджона Рондо и Лэнса Стивенсона, а также два драфт-пика первого раунда.

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 41 матче регулярного чемпионата. Средние показатели 25-летнего форварда составляют 29,3 очка, 13,3 подбора, 4,4 передачи, 2,6 блок-шота и 1,7 перехвата за 37,0 минуты.

Контракт Энтони с «Нью-Орлеаном» рассчитан до лета 2020 года. Форвард имеет право продлить соглашение на сезон-2020/21.