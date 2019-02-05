Брайант: с таким стилем игры Харден и «Хьюстон» не смогут завоевать титул

Бывший защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант поделился мнением о нынешнем стиле игры «Хьюстон Рокетс».

«Джеймс Харден делает то, что должен, чтобы приносить команде победы. Я не являюсь поклонником такого стиля игры, если говорить о завоевании титулов. Не думаю, что такой стиль когда-то принесёт чемпионство. Но в то же время нужно держать команду на плаву, выигрывая матчи. Сейчас Харден делает то, что должен.

«Хьюстон» не сможет завоевать титул, если один игрок будет полностью контролировать мяч. Хотя сейчас вернулся Крис Пол, так что у них стало больше движения в атаке. Против такого стиля игры легко защищаться, особенно в плей-офф, ведь соперник будет сконцентрирован на одном игроке», — приводит слова Брайанта ESPN.