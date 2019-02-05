«Майами» выведет из обращения номер Боша

«Майами Хит» на официальном сайте сообщил, что выведет из обращения первый номер, под которым выступал форвард Крис Бош.

Торжественная церемония состоится во время большого перерыва домашнего матча регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик», который пройдёт 27 марта и начнётся в 2:30 мск.

«Я горжусь тем, что мы выведем первый номер Криса из обращения и поднимем его майку под своды «Американ Эйрлайнс-Арены». Это признание его величия как игрока и его огромного вклада в сообщество Майами за пределами площадки», — сказал президент «Майами» Пэт Райли.

Бош защищал цвета «Хит» с 2010 по 2017 год. Вместе с клубом из штата Флорида форвард завоевал два чемпионских титула.

Крис был вынужден прекратить выступления из-за проблем со здоровьем, но пока официально не объявлял о завершении профессиональной карьеры.