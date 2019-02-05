Брайант: «Лейкерс» поступают разумно, пытаясь заполучить Энтони Дэвиса

Бывший защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант прокомментировал решение руководства клуба попытаться заполучить форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса.

«Всё зависит от того, чего клуб хочет достичь и каковы его долгосрочные цели. Подписав контракт с Леброном Джеймсом, «Лейкерс» дали понять, что хотят побеждать сейчас. С этой точки зрения было бы разумно попытаться заполучить Дэвиса. В то же время клубу нужно немного действовать в стиле игры в покер», — приводит слова Брайанта ESPN.

Ранее сообщалось, что за Энтони «Лос-Анджелес» готов отдать форвардов Кайла Кузму и Брэндона Ингрэма, защитников Лонзо Болла, Рэджона Рондо и Лэнса Стивенсона, а также два драфт-пика первого раунда.

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 41 матче регулярного чемпионата. Средние показатели 25-летнего игрока составляют 29,3 очка, 13,3 подбора, 4,4 передачи, 2,6 блок-шота и 1,7 перехвата за 37,0 минуты.

Контракт Энтони с «Нью-Орлеаном» рассчитан до лета 2020 года. Форвард имеет право продлить соглашение на сезон-2020/21.