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«Клипперс» и «Филадельфия» провели обмен с участием 6 игроков, включая Т.Харриса

«Клипперс» и «Филадельфия» провели обмен с участием 6 игроков, включая Т.Харриса
Баскетбол / НБА

«Лос-Анджелес Клипперс» обменял лёгкого форварда Тобиаса Харриса, центрового Бобана Марьяновича и мощного форварда Майка Скотта в «Филадельфию Сиксерс» на разыгрывающего Лэндри Шэмита, лёгкого форварда Уилсона Чэндлера, мощного форварда Майка Мускалу, два выбора первого раунда и два выбора второго раунда драфта, сообщает ESPN. При этом выборы первого раунда относятся к 2020 и 2021 годам, а выборы второго раунда – к 2021 и 2023-му.

26-летний Харрис в предстоящее межсезонье получит статус неограниченно свободного агента. «Филадельфия» планирует заключить с ним и атакующим защитником Джимми Батлером долгосрочные контракты, чтобы они сформировали ядро лидеров вместе с молодыми звёздами разыгрывающим Беном Симмонсом и центровым Джоэлом Эмбиидом.

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