Леброн Джеймс потерпел самое крупное поражение в карьере

«Лос-Анджелес Лейкерс» с форвардом Леброном Джеймсом в составе в гостях уступил «Индиане Пэйсерс» со счётом 94:136 в матче регулярного чемпионата НБА. Поражение с разницей «-42» стало самым крупным, которое терпели команды Джеймса за всю его 16-летнюю карьеру в лиге. Ранее худшей для форварда была выездная встреча с «Голден Стэйт Уорриорз» в составе «Кливленд Кавальерс» в сезоне-2016/17, в которой его команда проиграла «-35».



Также именно «Индиана» наносила команде Джеймса самое крупное поражение в плей-офф. В сезоне-2017/18 «Кливленд» с форвардом в составе проиграл в гостях матч первого раунда с разницей «-34».



Во встрече с «Пэйсерс» Джеймс набрал 18 очков, совершил 7 подборов, отдал 9 передач и сделал перехват за 30 минут.

«Индиана» разгромила «Лейкерс», «Бостон» победил «Кливленд» в гостях