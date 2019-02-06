Уэстбрук третий раз в карьере сделал 7 трипл-даблов подряд

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук набрал 16 очков, совершил 15 подборов и отдал 16 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик», оформив трипл-дабл седьмой раз подряд. Это уже третья серия из семи встреч с трипл-даблами в его карьере, что является уникальным достижением в истории лиги. Ранее он добивался подобного дважды в сезоне-2016/17.



Помимо Уэстбрука как минимум по семь трипл-даблов подряд по разу в карьере оформляли Уилт Чемберлен (9), Майкл Джордан (7) и Оскар Робертсон (7).



Встреча завершилась домашней победой «Оклахома-Сити» со счётом 132:122. Защитник в ней также сделал перехват и поставил блок-шот. Этот трипл-дабл стал для него 20-м в текущем сезоне и 124-м в карьере.

«Оклахома» и «Мемфис» добились побед, «Никс» потерпели 14-е поражение кряду