«Вашингтон» обменял Маркифа Морриса в «Нью-Орлеан» на Уэсли Джонсона

Руководство «Вашингтон Уизардс» договорилось об обмене форварда Маркифа Морриса на игрока «Нью-Орлеан Пеликанс» Уэсли Джонсона, сообщает The Athletic.

«Нью-Орлеан» также получит от столичного клуба право выбора во втором раунде драфте 2023 года.

Благодаря этой сделке «Вашингтон» ослабил платёжную ведомость на $ 2,5 млн и избавился от налога на роскошь.

Соглашения Морриса и Джонсона рассчитаны до конца нынешнего сезона.

Напомним, ранее стало известно, что лидер «Уизардс» Джон Уолл пропустит около года из-за разрыва ахиллова сухожилия. Разыгрывающий получил травму, поскользнувшись у себя дома.

«Вашингтон» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды Скотта Брукса 22 победы в 54 матчах.