«Лейкерс» снова интересуются Аризой

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» хочет усилить состав команды форвардом «Вашингтон Уизардс» Тревором Аризой, сообщает ESPN.

Столичный клуб после серьёзной травмы разыгрывающего Джона Уолла обменял форвардов Отто Портера и Маркифа Морриса, чтобы разгрузить платёжную ведомость и избавиться от налога на роскошь.

По информации инсайдеров, Ариза и «Вашингтон» заинтересованы в продолжении сотрудничества. 33-летний ветеран намерен подписать с командой новое соглашение в межсезонье.

Напомним, «Лейкерс» пытались заполучить Тревора ещё в начале нынешней кампании, когда он был игроком «Финикс Санз».

Ариза в этом сезоне набирает 12,3 очка, собирает 5,6 подбора, отдаёт 3,8 передачи, а также совершает 1,5 перехвата и 0,2 блок-шота за 35,4 минуты в среднем за игру.