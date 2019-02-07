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Мощный данк Игуодалы и эффектный проход Дончича — в топ-10 дня в НБА

Мощный данк Игуодалы и эффектный проход Дончича — в топ-10 дня в НБА
Баскетбол / НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли мощные данки игроков «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и Эрика Бледсо, форварда «Хьюстон Рокетс» Джеральда Грина и ветерана «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодалы, роскошные аллей-упы разыгрывающего «Денвер Наггетс» Джамала Маррея на центрового Мэйсона Пламли и новичка «Шарлотт Хорнетс» Девонте Грэма на защитника Малика Монка, блок-шоты форварда «Хорнетс» Николя Батюма и форварда «Хьюстона» Кеннета Фарида, а также эффектный проход новичка «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

Турнирную таблицу Национальной баскетбольной ассоциации можно посмотреть на «Чемпионате».

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