Мощный данк Игуодалы и эффектный проход Дончича — в топ-10 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли мощные данки игроков «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и Эрика Бледсо, форварда «Хьюстон Рокетс» Джеральда Грина и ветерана «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодалы, роскошные аллей-упы разыгрывающего «Денвер Наггетс» Джамала Маррея на центрового Мэйсона Пламли и новичка «Шарлотт Хорнетс» Девонте Грэма на защитника Малика Монка, блок-шоты форварда «Хорнетс» Николя Батюма и форварда «Хьюстона» Кеннета Фарида, а также эффектный проход новичка «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

Турнирную таблицу Национальной баскетбольной ассоциации можно посмотреть на «Чемпионате».