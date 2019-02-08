«Клипперс» расторгли контракты с Теодосичем и Гортатом

«Лос-Анджелес Клипперс» расторг контракты с разыгрывающим Милошем Теодосичем и центровым Марчином Гортатом, сообщает официальный сайт организации. Оба игрока получили статус свободного агента.



31-летний Теодосич перешёл в «Клипперс» перед началом сезона-2017/18, а до этого в течение шести лет выступал за ЦСКА, став в его составе победителем Евролиги. В текущем регулярном чемпионате он провёл всего 15 матчей, набирая по 3,2 очка и отдавая по 2,1 передачи за 10 минут в среднем за игру. При этом в прошлом сезоне защитник 36 раз в 45 встречах выходил в стартовом составе и записывал в актив по 9,5 очка и 4,6 передачи за 25 минут.



Средние показатели 34-летнего Гортата составляли 5 очков и 5,6 подбора за 16 минут.

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