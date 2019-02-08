Источник: «Фенербахче» не намерен подписывать Теодосича

Турецкий баскетбольный клуб «Фенербахче» не заинтересован в услугах разыгрывающего Милоша Теодосича, который покинул команду НБА «Лос-Анжелес Клипперс». Об этом сообщает инсайдер Эмилиано Карчиа.

По словам, журналиста «Фенербахче» не намерен производить изменения в составе. Он отметил, что к 31-летнему сербу проявляют интерес турецкий «Анадолу Эфес» и израильский «Маккаби».

«Как мне сообщили, „Фенербахче“ не собирается бороться за выходящего на рынок свободных агентов Милоша Теодосича. Действующие чемпионы Турции и лидеры Евролиги не планируют делать ходы на рынке. К Теодосичу есть интерес со стороны «Анадолу Эфес» и «Маккаби», — написал Карчиа в „Твиттере“.

Ранее стало известно, что «Клипперс» расторг контракты с Теодосичем и центровым Марчином Гортатом.