Хэкетт: ЦСКА сохранял спокойствие и переиграл «Реал»

Защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Реалом». Баскетболист отметил спокойствие команды, а также отдал должное работе, выполненной «большими» «армейцев».

«Отличный вечер! Должны сказать большое спасибо нашим болельщикам, потому что мы чувствовали их энергию. Было очень круто поиграть в такой атмосфере. Когда ты играешь такие «большие» матчи дома, то чувствуешь необходимость побеждать. Это может вылиться в ненужную спешку, но мы сохраняли спокойствие и в третьей четверти переиграли «Реал».



В первой половине мы много теряли мяч, совершали ненужные ошибки, из-за чего создали себе проблемы — «Реал» вошёл в ритм и набирал лёгкие очки. Во второй половине нам удалось выпрыгнуть из этой ямы. В первую очередь, за счёт наших «больших» — Питерса, Хайнса, Боломбоя, Хантера. Даже Клайберн многое дал нам на подборе. Это всё давало нам дополнительные владения в атаке. Мы совершили несколько бросков и вернули игру в то русло, в которое хотели. В последней четверти мы просто хотели закончить матч так, как нам было нужно», — передаёт слова баскетболиста корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.