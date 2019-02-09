Проход Б. Симмонса с данком — в видеообзоре матча «Филадельфия» — «Денвер»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс» принимала «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Филадельфии на арене «Веллс Фарго-центр» и завершилась со счётом 117:110 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Сиксерс» Джей Джей Редик, набравший 34 очка. Разыгрывающий Бен Симмонс записал в актив 12 очков, 6 передач и 4 подбора. Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл из 27 очков, 10 подборов и 10 результативных передач.

Видеообзор матча «Филадельфия» — «Денвер» можно посмотреть на «Чемпионате».

«Филадельфия» (35-20) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Денвер» (37-18) — второе на Западе.