«Лейкерс» интересуются Маркифом Мориссом и Кармело Энтони

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» планирует подписать контракт как минимум с одним игроком в ближайшее время, сообщает Los Angeles Times.

В последний день трансферного окна калифорнийцы обменяли форварда Майкла Бизли и центрового Ивицу Зубаца в «Лос-Анджелес Клипперс» на форварда Майка Мускалу, освободив таким образом одно место в составе.

Первым кандидатом на подписание контракта с «Лейкерс» является ветеран лиги Кармело Энтони, начавший нынешний сезон в «Хьюстон Рокетс». В январе 34-летнего игрока обменяли в «Чикаго Буллз», руководство которого позже его отчислило.

«Лос-Анджелес» интересуется также форвардом Маркифом Моррисом, выступавшим с 2016 года за «Вашингтон Уизардс». В последний день трансферного окно Моррис был обменян в «Нью-Орлеан Пеликанс». Ожидается, что клуб из штата Луизиана в ближайшее время расстанется с 29-летним баскетболистом.