Энтони Дэвис: меня не волнует свист фанатов, и я ни о чём не жалею

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис прокомментировал свист болельщиков в свой адрес перед домашним матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз» (122:117).

«Конечно, мне было неловко, но меня не волнует свист фанатов. Собираюсь выходить на паркет и играть в баскетбол. Меня это удивило, но такова жизнь. Некоторым я не нравлюсь. Просто рад вернуться на площадку и сыграть в игру, которую люблю. Жалею ли о чём-то, что и произошло в последние две недели? Нет, никогда не жалею о том, что делаю», — приводит слова Дэвиса ESPN.

Видео доступно в «Твиттере».

Энтони за 25 минут игрового времени набрал 32 очка, собрал 9 подборов, совершил 3 блок-шота и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, Дэвис в конце января попросил руководство обменять его в другую команду. «Лос-Анджелес Лейкерс» активно пытался заполучить игрока, но в итоге клубам не удалось договориться о сделке.