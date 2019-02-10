Уэстбрук повторил рекорд НБА Чемберлена, оформив девятый трипл-дабл подряд

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук набрал 21 очко, совершил 12 подборов и отдал 11 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс», оформив девятый трипл-дабл подряд. Таким образом, он повторил рекорд лиги по продолжительности серии трипл-даблов, установленный Уилтом Чемберленом в сезоне-1967/68.



Этот трипл-дабл стал для Уэстбрука 22-м в сезоне и 126-м в карьере. По общему количеству трипл-даблов он занимает третье место в истории НБА, уступая только Мэджику Джонсону (138 трипл-даблов за карьеру) и Оскару Робертсону (181).



Матч завершился выездной победой «Оклахома-Сити» со счётом 117:112. Защитник в ней также сделал 2 перехвата и поставил блок-шот за 38 минут.

45 очков Джорджа и трипл-дабл Уэстбрука помогли «Оклахоме» обыграть «Хьюстон»