«Зелена Гура» победила «Автодор», Шакич оформил дабл-дабл

«Зелена Гура» на домашней площадке переиграла саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Саратовчанам удалось неплохо начать матч, поведя к первому перерыву с отрывом в четыре очка. Второй игровой отрезок прошёл в равной борьбе, и команды завершили его вничью, на большой перерыв уйдя с той же разницей в счёте, что и была после первой десятиминутки.



Однако уже в третьей четверти хозяевам удалось прибавить и выйти вперёд — перед заключительным игровым отрезком «Зелена Гура» вела со счётом 73:71. Четвёртая четверть также осталась за хозяевами, что и позволило им оформить итоговую победу со счётом 108:100.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Желько Шакич, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 14 подборов. В составе гостей отличился Перрин Бьюфорд, на счету которого 22 очка.