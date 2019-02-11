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17 очков Кулагина помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Химки»

17 очков Кулагина помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Химки»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

«Локомотив-Кубань» на выезде переиграл «Химки» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. С самой первой четверти команды показали равную борьбу, в которой после первых десяти минут матча с минимальным преимуществом лидерство захватили краснодарцы. После перерыва им удалось укрепить преимущество и довести его до 9 очков.

Однако после перерыва «Химкам» удалось перевернуть игру в свою сторону — к заключительной четверти у краснодарцев осталось только четыре очка преимущества. Решающим стал заключительный игровой отрезок — к последней минуте команды подошли со счётом 84:82 в пользу «Локомотива-Кубань». Однако «Химкам» так и не удалось успешно провести последнюю атаку, смазав сначала двухочковый, а затем и попытку из-за дуги. Итоговый счёт матча — 84:82 в пользу краснодарцев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Дмитрий Кулагин, набравший 17 очков. В составе хозяев отличился Джоржан Микки, набравший 17 очков.

Единая лига ВТБ
11 февраля 2019, понедельник. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
82 : 84
(19:20, 19:27, 29:24, 15:13)
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Химки: Микки - 17, Томас - 12, Вяльцев - 11, Крокер - 10, Дженкинс - 10, Моня - 8, Бост - 7, Маркович - 4, Зубков - 3, Зайцев, Губанов, Якушин
Локомотив-Кубань: Д. Кулагин - 17, Райт - 16, Понитка - 13, Фридзон - 12, Фалль - 9, Джонсон - 8, Хвостов - 6, Апич - 2, Лейси - 1, Щербенев, Ивлев, Ильницкий
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