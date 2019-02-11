17 очков Кулагина помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Химки»

«Локомотив-Кубань» на выезде переиграл «Химки» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. С самой первой четверти команды показали равную борьбу, в которой после первых десяти минут матча с минимальным преимуществом лидерство захватили краснодарцы. После перерыва им удалось укрепить преимущество и довести его до 9 очков.



Однако после перерыва «Химкам» удалось перевернуть игру в свою сторону — к заключительной четверти у краснодарцев осталось только четыре очка преимущества. Решающим стал заключительный игровой отрезок — к последней минуте команды подошли со счётом 84:82 в пользу «Локомотива-Кубань». Однако «Химкам» так и не удалось успешно провести последнюю атаку, смазав сначала двухочковый, а затем и попытку из-за дуги. Итоговый счёт матча — 84:82 в пользу краснодарцев.



Самым результативным игроком в составе победителей стал Дмитрий Кулагин, набравший 17 очков. В составе хозяев отличился Джоржан Микки, набравший 17 очков.