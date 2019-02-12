Уэстбрук первым в истории НБА оформил 10 трипл-даблов подряд

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (120:111) набрал 21 очко, собрал 14 подборов, отдал 11 результативных передач, а также совершил 2 блок-шота и 1 перехват за 37 минут игрового времени.

Уэстбрук оформил 10-й трипл-дабл подряд. 30-летний разыгрывающий стал первым игроком в истории НБА, которому удалось продемонстрировать такую статистику. Ранее рекорд по продолжительности серии трипл-даблов принадлежал бывшему центровому «Филадельфии Сиксерс» Уилту Чемберлену (9).

Расселл занимает третье место в истории лиги по количество трипл-даблов за карьеру (127). Больше него трипл-даблов оформили только легендарный разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон (138), а также бывший игрок «Цинциннати Роялз» и «Милуоки Бакс» Оскар Робертсон (181).