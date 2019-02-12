Победный бросок Кавая — в видеообзоре матча «Торонто» — «Бруклин»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Торонто на «Скоушабэнк-арене» и завершилась со счётом 127:125 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Рэпторс» Кавай Леонард, собравший коллекцию из 30 очков, 8 передач, 2 подборов и 1 перехвата. Центровой Марк Газоль набрал 16 очков, собрал 6 подборов, отдал 2 результативные передачи, а также совершил 1 перехват и 1 блок-шот. Разыгрывающий «Нетс» Д'Анджело Расселл записал в актив 28 очков, 14 передач, 7 подборов и 1 перехват.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Торонто» (42-16) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Бруклин» (29-29) — шестое.