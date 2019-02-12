Стали известны стартовые пятёрки Матча звёзд Лиги ВТБ

Главные тренеры «Звёзд России» и «Звёзд Мира» — Олег Окулов из красноярского «Енисея» и Димитрис Прифтис из казанского УНИКСа — назвали стартовые пятёрки своих команд на Матч звёзд Единой лиги ВТБ.

«Звёзды России»: Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Евгений Воронов («Зенит»), Сергей Моня («Химки»), Никита Курбанов (ЦСКА), Артём Клименко (УНИКС).

Видео можно посмотреть на канале Лиги ВТБ в YouTube.

«Звёзды Мира»: Серхио Родригес (ЦСКА), Джамар Смит (УНИКС), Дорелл Райт («Локомотив-Кубань»), Джордан Микки («Химки»), Джален Рейнольдс («Зенит»).

Видео можно посмотреть на канале Лиги ВТБ в YouTube.

Матч звёзд пройдёт 17 февраля в Москве на стадионе «ВТБ Арена Парк». Начало игры запланировано на 16:30 мск.