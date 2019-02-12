Куртинайтис: Швед готов играть через боль, это черта русского характера

Главный тренер баскетбольных «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал сроки восстановления защитника своей команды Алексея Шведа, который в ноябре прошлого года сломал палец.

«Сроки восстановления Алексея меняются ежедневно, слышал уже около 10 версий. Его снимок выглядит неплохо, он сам рвётся в бой, это черта его русского характера, и я жду, когда он сможет вернуться. Но врачам виднее, когда это будет возможно. По словам Алексея, он готов играть через боль.



Команда была построена вокруг Шведа, другие играют по ситуации, без него команде играть тяжело, на площадке не хватает лидера, который готов взять игру на себя, это чувствуется. Он — один из лучших даже не в Единой лиге ВТБ, а в Европе, но даже без него такие игры, как с „Локомотивом“, нужно выигрывать», — сказал Куртинайтис ТАСС.