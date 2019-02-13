Джеймс: «Лейкерс» либо выйдут в плей-офф, либо нет

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после выездного матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Атлантой Хоукс» (113:117) оценил шансы своей команды на выход в плей-офф.

«Мы либо сделаем это, либо нет. Об этом не стоит беспокоиться. Некоторые парни никогда не играли в плей-офф. Их нельзя научить этому. Важно понять ценность каждого матча, несмотря на статус соперника», — приводит слова Джеймса ESPN.

«Лейкерс» занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В 57 встречах калифорнийский клуб одержал 28 побед.

В игре с «Атлантой» Леброн за 43 минуты набрал 28 очков, отдал 16 результативных передач, собрал 11 подборов, а также совершил 3 перехвата и 1 блок-шот.