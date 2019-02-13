«Голден Стэйт» одержал пятую победу подряд, обыграв «Юту»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Юту Джаз». Встреча прошла в Окленде на «Оракл-Арене» и завершилась со счётом 115:108 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант, собравший коллекцию из 28 очков, 7 передач и 2 подборов. Разыгрывающий Стивен Карри набрал 24 очка, собрал 5 подборов, отдал 4 результативные передачи, а также совершил 4 перехвата и 2 блок-шота. Защитник «Джаз» Донован Митчелл записал в актив 25 очков, 7 подборов и 2 передачи.

Калифорнийский клуб одержал пятую победу подряд. Для команды из Солт-Лейк-Сити это поражение стало первым в последних трёх встречах.

«Голден Стэйт» (41-15) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, «Юта» (32-25) занимает шестое место.

Расписание матчей НБА можно посмотреть на «Чемпионате».