Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол /

«Голден Стэйт» одержал пятую победу подряд, обыграв «Юту»

«Голден Стэйт» одержал пятую победу подряд, обыграв «Юту»
Баскетбол / НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Юту Джаз». Встреча прошла в Окленде на «Оракл-Арене» и завершилась со счётом 115:108 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант, собравший коллекцию из 28 очков, 7 передач и 2 подборов. Разыгрывающий Стивен Карри набрал 24 очка, собрал 5 подборов, отдал 4 результативные передачи, а также совершил 4 перехвата и 2 блок-шота. Защитник «Джаз» Донован Митчелл записал в актив 25 очков, 7 подборов и 2 передачи.

Калифорнийский клуб одержал пятую победу подряд. Для команды из Солт-Лейк-Сити это поражение стало первым в последних трёх встречах.

«Голден Стэйт» (41-15) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, «Юта» (32-25) занимает шестое место.

Расписание матчей НБА можно посмотреть на «Чемпионате».

НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2019, среда. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
115 : 108
(25:14, 22:30, 34:40, 34:24)
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Дюрант - 28, Карри - 24, Томпсон - 22, Игуодала - 13, Казинс - 12, Грин - 6, Маккинни - 5, Кук - 2, Ливингстон - 2, Йеребко - 1, Ли, Белл, Луни
Юта Джаз: Митчелл - 25, Рубио - 16, Фэйворс - 13, О'Нил - 13, Гобер - 13, Нето - 10, Краудер - 8, Инглс - 5, Корвер - 5, Сефолоша, Аллен, Ньянг, Юдо
Джеймс: «Лейкерс» либо выйдут в плей-офф, либо нет
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент