Мощный данк Джеймса и проходы Янга — в видеообзоре матча «Атланта» — «Лейкерс»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта Хоукс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Атланте на «Стэйт Фарм-Арене» и завершилась со счётом 117:113 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 28 очков, 16 передач и 11 подборов. Разыгрывающий «Хоукс» Трей Янг записал в актив 22 очка, 14 результативных передач, 6 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот. Форвард Джон Коллинс набрал 22 очка, собрал 8 подборов и отдал 3 передачи.

Видеообзор игры «Атланта» — «Лейкерс» доступен на «Чемпионате».

«Лос-Анджелес» (28-29) занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Атланта» (19-38) — 12-е на Востоке.