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Айзея Томас дебютировал за «Денвер»

Айзея Томас дебютировал за «Денвер»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» (39-18) на домашнем паркете взял верх над «Сакраменто Кингз» (30-27) — 120:118. В составе хозяев дебютировал разыгрывающий защитник Айзея Томас. Баскетболист появился на паркете впервые после 11 месяцев отсутствия из-за восстановления после операции на бедре.

Он провёл на паркете 13 минут 7 секунд, за которые набрал 8 очков и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету две потери.

Минувший сезон Томас завершал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». За калифорнийскую команду он принял участие в 17 поединках, набирая 15,6 очка, собирая 2,1 подбора и совершая 5,0 результативной передачи за 26,8 минуты игрового времени.

«Денвер» идёт на втором месте в турнирной таблице Западной конференции с соотношением выигранных и проигранных матчей 39-18.

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