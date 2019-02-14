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«Портленд» разгромил «Голден Стэйт», Карри и Дюрант набрали по 32 очка

«Портленд» разгромил «Голден Стэйт», Карри и Дюрант набрали по 32 очка
Баскетбол / НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Портленде на арене «Мода-центр» и завершилась в пользу хозяев со счётом 129:107 (31:33, 33:28, 30:34, 35:12).

Разыгрывающий «Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард набрал 29 очков, отдал 8 результативных передач и собрал 3 подбора. Центровой Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов.

Форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант записал в актив 32 очка, 4 подбора, 3 блок-шота и 2 передачи. Разыгрывающий Стивен Карри собрал коллекцию из 32 очков, 7 подборов и 2 результативных передач.

«Голден Стэйт» (41-16) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, «Портленд» (34-23) занимает четвёртое место.

НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2019, четверг. 06:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
129 : 107
(31:33, 33:28, 30:34, 35:12)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 29, Лейман - 17, Макколлум - 15, Тёрнер - 12, Амину - 12, Нуркич - 11, Карри - 11, Харклесс - 10, Худ - 8, Коллинс - 4, Леонард, Лябисье, Саймонс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 32, Дюрант - 32, Грин - 9, Томпсон - 9, Ли - 6, Белл - 6, Йеребко - 6, Кук - 3, Луни - 2, Маккинни - 2
Джеймс — самый высокооплачиваемый игрок НБА, Карри — на втором месте
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