Мощный данк Дюранта и удаление Керра — в обзоре игры «Портленд» — «Голден Стэйт»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Портленде на арене «Мода-центр» и завершилась в пользу хозяев со счётом 129:107 (31:33, 33:28, 30:34, 35:12).

Разыгрывающий «Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард набрал 29 очков, отдал 8 результативных передач и собрал 3 подбора. Форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант записал в актив 32 очка, 4 подбора, 3 блок-шота и 2 передачи.

В конце заключительной четверти за споры с рефери был удалён главный тренер действующих чемпионов НБА Стив Керр.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Голден Стэйт» (41-16) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, «Портленд» (34-23) занимает четвёртое место.