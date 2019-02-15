«Нью-Орлеан Пеликанс» уволил генерального менеджера команды Демпса

Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» приняло решение уволить с поста генерального менеджера команды Дэлла Демпса, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Боссы клуба были недовольны травмой Энтони Дэвиса, который не смог доиграть последнюю встречу команды в чемпионате.

Напомним, в преддверии дедлайна Дэвиса пытались получить в «Лос-Анджелес Лейкерс», предлагая за форварда талантливую молодёжь команды, но тогда команды так и не сумели договориться об условиях сделки.

Ожидается, что временными сменщиками Дэмпса могут стать Дэвид Бут или Дэнни Ферри. «Нью-Орлеан Пеликанс» в нынешнем регулярном чемпионате провёл уже 59 матчей и победил в них 26 раз. Это позволяет занимать луизианцам лишь тринадцатое место в Западной конференции.