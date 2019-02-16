Кузма – MVP матча восходящих звёзд НБА

В Шарлотт стартовал Звёздный уик-энд НБА. В матче восходящих звёзд сборная США взяла верх над сборной мира – 161:144. Самым ценным игроком встречи признан форвард победителей и «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма. За 22 минуты он собрал коллекцию из 35 очков, 6 подборов и 2 результативных передач.

Посмотреть видео лучших моментов в исполнении Кузмы в этой встрече можно в YouTube на официальном канале НБА.

В текущем сезоне Кузма в составе «Лейкерс» в среднем за матч набирает 19,1 очка, 6 подборов и 2 результативные передачи.

Также в матче восходящих звёзд НБА в составе победителй Дабл-дабл из 25 баллов и 10 результативных передач оформил Трэй Янг (6 из 11 из-за дуги). В шаге от дабл-дабла остановился Джейсон Тэйтум – 30 очков и 9 подборов. 20 баллов на счету Донована Митчелла, 14 – у Марвина Бэгли III. В активе Де’Аарона Фокса 16 передач.