Т. Янг: без 35 очков Кузмы сборная США, наверное, не обыграла бы команду мира

Разыгрывающий защитник «Атланты Хоукс» Трей Янг прокомментировал выступление мощного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайла Кузмы в матче восходящих звёзд НБА. Оба баскетболиста сыграли за сборную США, обыгравшую команду мира со счётом 161:144.

«Кузма делал то, в чём он действительно хорош, — совершал броски и набирал очки. Он показал настоящее шоу. Без 35 очков Кайла мы бы, наверное, проиграли, так что я рад за него», — приводит слова Янга ESPN.

Кузма стал самым результативным игроком матча восходящих звёзд НБА. За 22 минуты 23-летний форвард набрал 35 очков, собрал 6 подборов, отдал 2 передачи и совершил 1 блок-шот.

Трей записал в актив 25 очков, 10 результативных передач, 7 подборов и 1 блок-шот за 24 минуты.