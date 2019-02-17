Джо Харрис одержал победу в конкурсе трёхочковых бросков на Матче звёзд НБА

Лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Джо Харрис стал победителем конкурса трёхочковых бросков на Матче звёзд НБА, который в эти минуты проходит в «Спектрум-центр» в Шарлотте. В решающей попытке Харрис набрал 26 очков. Главным соперником победителя стал разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри, которому удалось набрать 24 балла.

Видео победной попытки Харриса также доступно в официальном «твиттере» НБА.

В конкурсе также приняли участие: Девин Букер («Финикс Санс»), Сет Карри («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Дэнни Грин («Торонто Рэпторс»), Бадди Хилд («Сакраменто Кингз»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Крис Миддлтон («Милуоки Бакс»), Дирк Новицки («Даллас Маверикс») и Кемба Уокер («Шарлотт Хорнетс»).

Ранее форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тэйтум стал победителем конкурса мастерства. В финале он переиграл разыгрывающего «Атланта Хоукс» Трэя Янга.

Матч всех звёзд НБА пройдёт 18 февраля и начнётся в 4 часа ночи по московскому времени.

