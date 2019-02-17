Теодосич, Кириленко, Хряпа, Мессина — среди первых членов Зала славы Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила Зал славы, сообщает официальный сайт лиги. Его первыми членами стали 10 выдающихся игроков и тренеров. В их число вошли самый титулованный баскетболист в истории лиги Милош Теодосич, единственный игрок лиги, ставший в одном сезоне MVP регулярного чемпионата и плей-офф Андрей Кириленко, 8-кратный чемпион лиги в составе ЦСКА Виктор Хряпа, MVP регулярного чемпионата-2012/13 Эрл Роулэнд, единственный иностранец, сыгравший в первых девяти сезонах лиги, Грегор Арбет, самый результативный игрок лиги по итогам 9 первых сезонов Кит Лэнгфорд, многолетний лидер «Астаны» Джерри Джонсон, двукратный победитель лиги в качестве тренера Этторе Мессина, единственный наставник не из ЦСКА, ставший чемпионом, Римас Куртинайтис и рекордсмен по количеству матчей среди тренеров Евгений Пашутин.

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