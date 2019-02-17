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Лавин: конкурс данков 2016 года является лучшим в истории НБА

Лавин: конкурс данков 2016 года является лучшим в истории НБА
Баскетбол / НБА

Победитель конкурса данков на звёздном уик-энде НБА 2016 года защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин уверен, что то состязание стало самым зрелищным в истории их проведения.

«Мы с Аароном Гордоном устроили такое шоу, которого не было очень долгое время. Думаю, это был лучший конкурс данков нашего поколения игроков. Лучший со времён победы Винса Картера. А с учётом того, что в нём на равных состязались сразу два участника, то его можно считать и абсолютно лучшим конкурсом всех времён», — передаёт слова Лавина официальный сайт «Чикаго».

В финале конкурса данков 2016 года Лавин и Гордон набрали максимальное количество баллов в двух попытках каждый. После этого была назначена дополнительная попытка, но и в ней игроки получили максимальные оценки. И только во втором дополнительном раунде победу одержал Лавин.

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