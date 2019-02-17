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Яннис Адетокунбо: хочу, чтобы Матч звёзд НБА прошёл в формате США против мира

Яннис Адетокунбо: хочу, чтобы Матч звёзд НБА прошёл в формате США против мира
Баскетбол / НБА

Греческий лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказал мнение по поводу изменения формата проведения Матча звёзд НБА.

«Хотел бы, чтобы Матч звёзд НБА прошёл в формате противостояния сборной США и сборной остального мира. Это дало бы возможность собрать вместе лучших европейских игроков, чтобы сразиться с американцами. И тогда мы бы им показали, чего стоим», – приводит слова Адетокунбо Eurohoops.

Матч звёзд НБА долгое время проводился в формате соперничества сборных Восточной и Западной конференций. Однако последние два года команды для него выбирают по принципу драфта игроки, получившие наибольшую поддержку в комбинированном голосовании болельщиков, баскетболистов и представителей СМИ.

В формате противостояния сборной США и сборной мира проходят Матчи восходящих звёзд НБА с 2015 года. Адетокунбо участвовал в первом из них и стал победителем. С тех пор сборная мира одержала 3 победы при двух поражениях.

Матч восходящих звёзд НБА: сборная США обыграла сборную мира
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