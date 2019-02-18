Кевин Дюрант – MVP Матча всех звёзд НБА

В Шарлотт состоялся Матч всех звёзд НБА. Команда Леброна Джеймса взяла верх над командой Янниса Адетокунбо со счётом 178:164. Оба коллектива по разу достигли отметки в 50 очков за четверть.

Самым ценным игроком встречи стал форвард победителей Кевин Дюрант. Он собрал коллекцию из 31 балла, 7 подборов, 2 результативных передач, перехвата и 2 блок-шотов. Кевин реализовал 6 бросков из 9 из-да дуги.

Также в составе победителей 20 очков на счету Клэя Томпсона, по 19 – у Кавая Леонарда и Леброна Джеймса.

Самым результативным игроком встречи стал Яннис, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Джоэля Эмбиида (10 баллов и 12 подборов). По 20 очков набрали Пол Джордж и Крис Миддлтон, по 17 – Расселл Уэстбрук и Стивен Карри (4 из 17 из-за дуги).