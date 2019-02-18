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М. Мэлоун: отпустил игроков на концерт в перерыве Матча звёзд при одном условии

М. Мэлоун: отпустил игроков на концерт в перерыве Матча звёзд при одном условии
Баскетбол / НБА

Главный тренер сборной Леброна Джеймса на Матче звёзд НБА Майк Мэлоун признался, что по просьбе самого Джеймса в большом перерыве вместо анализа игры и работы над ошибками разрешил своим игрокам пойти в зал, чтобы послушать выступление рэпера Джея Коула.

«Я сказал, что отпущу баскетболистов на концерт, если они пообещают шевелить ягодицами и бегать в контратаки. Леброн передал остальным мои слова, они сходили на концерт, а затем отлично сыграли во второй половине», – приводит слова Мэлоуна ESPN.

Встреча завершилась победой сборной Леброна Джеймса над сборной Янниса Адетокунбо со счётом 178:164. При этом вторую половину команда Джеймса выиграла 96:69. Мэлоун впервые руководил командой на звёздном поединке.

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