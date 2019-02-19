Харден: сложно не обращать внимания на критику бывших игроков НБА

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден признался, что ему непросто справляться с критикой со стороны экс-игроков Национальной баскетбольной ассоциации.

«Стараюсь изо всех сил не обращать внимания на критику. Это довольно сложно, особенно, если что-то говорят бывшие игроки лиги. Но, конечно, каждый имеет право на мнение», — сказал Харден в интервью ESPN.

В нынешнем сезоне Джеймс набирает 36,6 очка, отдаёт 7,7 передачи, собирает 6,7 подбора, а также совершает 2,2 перехвата и 0,8 блок-шота за 37,4 минуты в среднем за игру.

«Хьюстон» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Техасская команда одержала 33 победы и потерпела 24 поражения.

В следующем матче регулярного чемпионата «Рокетс» на выезде сыграют с «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча состоится 22 февраля и начнётся в 6:30 мск.